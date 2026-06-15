Сразу три российских хоккеиста выиграли Кубок Стэнли в этом сезоне

В ночь с 14 на 15 июня на льду арены "Ти-Мобайл", расположенной в американском городе Парадайз, состоялся решающий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли.

В финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретились "Вегас Голден Найтс" и "Каролина Харрикейнз". Гости одержали уверенную победу со счётом 3:0. Выигранная встреча позволила им завершить серию с общим счётом 4:2 и завоевать трофей. Победа в Кубке Стэнли стала для "Каролины" первой за 20 лет.

В составе команды "Каролина Харрикейнз" выступают сразу три российских хоккеиста: Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. Триумф стал особенно значимым, поскольку с этой победой российские хоккеисты продлили свою уникальную серию. Теперь уже 11 сезонов подряд хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли. Последний раз, когда российским хоккеистам не удалось завоевать этот трофей, был сезон 2014/2015, когда чемпионство досталось команде "Чикаго Блэкхоукс". С тех пор российские спортсмены неизменно завоёвывали себе место на пьедестале.