Назначен замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Илья Скидин назначен заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, указ подписал губернатор Денис Паслер.

Скидин назначен на вакантную должность заместителя министра. С 2018 года он работал на различных должностях в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, а с 2023 года был советником заместителя главы региона.

Илья Скидин приступает к исполнению обязанностей замминистра международных и внешнеэкономических связей с 15 июня.

Напомним, на прошлой неделе Денис Паслер перераспределил обязанности между членами правительства Свердловской области.