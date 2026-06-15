На Урале суд арестовал сибиряка, задержанного с 19 кг наркотиков

Житель Новосибирска арестован за покушение на сбыт 19 кг наркотиков на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым является 64-летний Борис Соболев. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, сибиряк, подрабатывающий частными грузоперевозками, приехал в Свердловскую область, чтобы оборудовать тайники и сделать "закладки" с запрещенными веществами. При задержании у него изъяли более 19 килограммов наркотиков.

Соболеву предъявлено обвинение. Кушвинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 11 августа 2026 года.