Запорожская область полностью обесточена после налета БПЛА
Все 14 муниципалитетов Запорожской области были обесточены, сообщает компания "Херсонэнерго".
По данным энергетиков, накануне поздно вечером произошло технологическое нарушение в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения обесточены
• Скадовский МО (полностью).
• Алешкинский МО (полностью).
• Голопристанский МО (полностью).
• Чаплынский МО (полностью).
• Каланчакский МО (полностью).
• Генический МО (полностью).
• Новотроицкий МО (полностью).
• Ивановский МО (полностью).
• Нижнесерогозский МО (полностью).
• Верхнерогачикский МО (полностью).
• Горностаевский МО (полностью).
• Великолепетихский МО (полностью).
• Каховский МО (полностью).
• Новокаховский МО (полностью).
Губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак со стороны противника поврежден ряд энергетических объектов. "Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений", - отметил он.
По словам Балицкого, фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО.