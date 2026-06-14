Запорожская область полностью обесточена после налета БПЛА

Все 14 муниципалитетов Запорожской области были обесточены, сообщает компания "Херсонэнерго".

По данным энергетиков, накануне поздно вечером произошло технологическое нарушение в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения обесточены

• Скадовский МО (полностью).

• Алешкинский МО (полностью).

• Голопристанский МО (полностью).

• Чаплынский МО (полностью).

• Каланчакский МО (полностью).

• Генический МО (полностью).

• Новотроицкий МО (полностью).

• Ивановский МО (полностью).

• Нижнесерогозский МО (полностью).

• Верхнерогачикский МО (полностью).

• Горностаевский МО (полностью).

• Великолепетихский МО (полностью).

• Каховский МО (полностью).

• Новокаховский МО (полностью).

Губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак со стороны противника поврежден ряд энергетических объектов. "Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений", - отметил он.



По словам Балицкого, фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО.