В Алтайском крае на озере перевернулась лодка, погибли взрослый и двое детей

На одном из озёр Алтайского края произошла трагедия. Во время сплава перевернулась лодка, погибли люди.

Вечером 13 июня на озере Линёво, расположенном в селе Дмитро-Титово, мужчина на моторной лодке вёз шестерых детей. В 10-12 м от берега лодка перевернулась.

Погибли водитель лодки и двое детей восьми и девяти лет. Остальные смогли выплыть на берег. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает краевое управление СКР.