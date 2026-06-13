Правительство России дало 5 млрд на портативные системы мониторинга глюкозы

Правительство России дало дополнительно 5 млрд руб. на обеспечение детей, подростков и беременных портативными системами мониторинга глюкозы. Деньги выделят в 2026-27 гг.

Распоряжения об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В результате расширения финансирования такие системы бесплатно получат все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа.

Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи, сообщает пресс-служба Правительства.