В Петербурге вчетверо вырос оборот общепита

В северной столице в несколько раз вырос оборот общепита. Это случилось за пять лет.

По данным губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в одном только 2025 г. оборот вырос на 12% в сопоставимых ценах. Город – лидер в стране по обеспеченности посадочными местами в заведениях общепита.

Этот показатель составляет 110 единиц на 1 тыс. жителей. Также Санкт-Петербург занимает второе место по обороту в сфере общественного питания. В городе работает около 10 тыс. таких предприятий, сообщил ТАСС губернатор.