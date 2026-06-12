13 Июня 2026
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Армия и ВПК Краснодарский край
Фото: temryuk.ru

Мемориал павшим героям СВО открыли в День России в станице Вышестеблиевской

В центральном парке станицы Вышестеблиевской Темрюкского района состоялась торжественная церемония открытия мемориала, который посвящен памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

(2026)|Фото: temryuk.ru

Новый монумент стал частью общественного пространства, расположенного рядом с Вечным огнем, зажженным в честь героев Великой Отечественной войны, что символизирует неразрывную связь поколений защитников Отечества.

(2026)|Фото: temryuk.ru

В церемонии открытия приняли участие почетные гости: депутат Законодательного собрания Краснодарского края Игорь Чемерис, председатель районного Совета Светлана Чмулева, заместитель главы Темрюкского района Людмила Черная, а также глава Вышестеблиевского поселения Денис Колмык

В церемонии приняли участие родственники и близкие погибших бойцов, общественность, жители станицы, действующие участники СВО и их семьи, а также духовенство. На мемориале имена 16 защитников Отечества — уроженцев Вышестеблиевского поселения.

(2026)|Фото: temryuk.ru

Выступая на митинге, официальные лица и местные жители неоднократно подчеркивали высокую значимость нового памятного места. Теперь мемориал станет не только символом скорби о безвременно ушедших, но и точкой единения для всех жителей станицы. 

«Мы обязаны передать память потомкам. Чтобы подрастающее поколение знало в лицо и поименно чтило героев, отдавших свои жизни ради будущего, ради мира. Этот мемориал — наша общая боль и общая гордость», — отметили организаторы мероприятия.(2026)|Фото: temryuk.ru

По завершении торжественной части по погибшим героям духовенством был совершен обряд поминовения. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания, после чего к подножию мемориала и к Вечному огню были возложены живые цветы и венки.

(2026)|Фото: temryuk.ru

 

Теги: мемориал, герои сво, станица вышестеблиевская, темрюкский район


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