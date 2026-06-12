12 Июня 2026
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Фото: РИА НОвости

Президент России вручил высокую государственную награду сотруднику «Уралкалия» в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле вручил государственную награду Владимиру Данилову — машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», которому присвоено почетное звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.
 
Владимир Николаевич посвятил работе на производстве 39 лет. Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, позволившие оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность. Владимир Данилов также является инструктором производственного обучения и передает свой опыт молодым сотрудникам компании.

(2026)|Фото: РИА НОвости

Владимир Данилов, машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», входящего в Группу «Уралхим»: "Для меня большая честь получить эту высокую государственную награду из рук Президента Российской Федерации. Воспринимаю ее как признание труда всего коллектива горняков «Уралкалия», с которым мне посчастливилось работать на протяжении многих лет. Наши производственные достижения — это результат профессионализма, ответственности и преданности делу. Благодарю коллег, руководство компании и свою семью за поддержку, доверие и вклад в общий успех".
 
Справка. Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Теги: путин геройтруда, уралкалий, награда


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