Глава Якутии собрался открыть Ленский мост уже в 2029-ом

В Якутии через несколько лет могут открыть Ленский мост. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев.

"Начали сооружать основы под опоры моста, которые будут стоять в русле реки. Мы вышли на реку. Есть сложности, связанные с самими технологическими проблемами… финансовые проблемы, но, вместе с тем, строительство идет. В 2029 г. мы должны поехать (по мосту)", - сказал РИА Новости на полях ПМЭФ Николаев.

В 2024 г. Николаев сообщил о начале строительства Ленского моста. Он назвал день начала возведения сооружения "по-настоящему радостным для республики", а его появление – исполнением вековой мечты жителей региона.

Ленский мост – транспортная артерия, которая соединит не только два берега реки Лена, но и огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока – более четверти всей территории России.