В Якутии началось строительство Ленского моста

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о начале строительства Ленского моста. Он назвал сегодняшний день начала возведения сооружения "по-настоящему радостным для республики", а его появление – исполнением вековой мечты жителей региона.

Установлена первая буронабивная свая под опорой Ленского моста, и это знаменует начало основных строительных работ. Ленский мост – транспортная артерия, которая соединит не только два берега реки Лена, но и огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока – более четверти всей территории России.

Одновременно с этим событием открыты четыре новых моста в Мирнинском, Оймяконском, Томпонском и Кобяйском районах. Они имеют важнейшее значение для жизнеобеспечения людей и транспортной доступности отдалённых населённых пунктов, написал Николаев в своем telegram-канале.