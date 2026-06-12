В Италии принята резолюция об отмене санкций против России

Парламент Италии одобрил резолюцию, которая предусматривает постепенное снятие санкций с России после окончания военного конфликта.

Как пишет газета La Repubblica, такая резолюция понята впервые. Также впервые исключено упоминание о территориальной целостности Украины, означающее, что в Италии согласны с территориальными уступками Украины. Осталась лишь формулировка об "уважении суверенитета и независимости", то есть о сохранении Украины как государства. Многие западные политики уже давно говорят о сохранении государственности на Украине как об успехе.

На следующей неделе резолюция будет представлена перед заседанием Совета ЕС.

В январе вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Зеленского как можно скорее подписать мирное соглашение, так как Украина теряет людей и свое будущее ради непонятных целей.

В последнее время Италия вообще стала противником принятия Украины в ЕС. Сальвини публично выразил резкое несогласие с этим, так как Украина станет камнем на шее Европы. Позже министр обороны Италии Гвидо Крозетто из правящей партии "Братья Италии" фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, ибо это немедленно спровоцирует серьезнейший сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто не сможет себе позволить, подчеркнул он.