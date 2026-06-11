При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадало семь человек

Украинские военные нанесли удар по АЗС в Стародубе Брянкой области. При атаке пострадало семь человек, среди которых подросток 16 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

"Нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них - 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск", - написал Ковальчук.

Он также добавил, что при атаке осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

Отметим, что всего за сутки в Брянской области режим "ракетная опасность" был объявлен трижды.