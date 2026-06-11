В Екатеринбурге на все лето закроют движение по Пушкина для благоустройства пешеходной аллеи

В Екатеринбурге до сентября ограничат пешеходное и транспортное движение по улице Пушкина. Начиная с 20 июня, строители приступят к благоустройству прогулочной аллеи от проспекта Ленина до улицы Малышева длиной. Работы затронут участок в 390 м. и площадью 5,2 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба мэрии.

"Умеренная интенсивность транспортного потока на улице Пушкина позволяет создать еще одну прогулочную зону в историческом центре города, находящуюся в непосредственной близости от значимых общественных объектов", - говорится в сообщении.

Планируется сузить четырехполосную проезжую часть до двухполосной, а освободившееся пространство отдать под пешеходную аллею. На ней высадят 71 дерево, почти 11,5 тыс. кустарников и газоны, установят скамейки и урны, а также проложат велодорожку шириной 3 м. и длиной 330 м.

С 20 июня по 1 сентября движение транспорта по улице Пушкина, от Малышева до дома № 11 по улице Пушкина, будет закрыто. Для пешеходов организуют безопасные проходы: благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной, свободной от работ стороне.