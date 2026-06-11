СВО превзошла по длительности Первую мировую войну

Военный конфликт на Украине длится дольше, чем шла Первая мировая война. Об этом пишет The New York Times.

Издание считает, что нынешний конфликт войдет в число самых значимых в современной истории. Он изменил геополитику Европы, вызвал масштабную гонку вооружений. Внедрение новых военных технологий внесло существенные изменения в военное дело. Как и в Первой мировой войне, сейчас боевые действия носят ожесточенный, но позиционный характер.

По безвозвратным потерям нынешний военный конфликт явно не дотягивает до Первой мировой войны, но если учитывать миллионы беженцев, то его влияние не меньше. А из-за беспилотников уровень смертоносности на поле боя достиг показателей, сопоставимых с Первой мировой войной, считает верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

При этом никаких признаков скорого окончания конфликта нет, а значит, он может превысить по длительности и Вторую мировую войну, которая шла 6 лет, заключает газета.

"Военное обозрение" пишет, что аналогии с Первой мировой частичные. Скорость принятия решений сейчас, роль связи и сетевых технологий, дистанционное поражение в реальном времени означают военный конфликт, которого ранее не было.



