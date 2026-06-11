Мемориал участникам СВО открыли в Тобольске на площади Победы

Мемориал участникам специальной военной операции открыли в Тобольске на площади Победы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, он получил приглашение на открытие мемориала в апреле во время личного приема граждан.

"С предложением увековечить память защитников обратился Владимир Александрович Габрусь – председатель Тобольского городского Совета ветеранов. Для меня было большой честью разделить этот важный момент с жителями. Работы строители выполнили раньше намеченных сроков. Одновременно благоустроили площадь, заменили брусчатку. Планируется, что здесь будут проходить уроки мужества. Это важно, ведь пока мы помним имена героев, сохраняем историческую правду, связь поколений не прерывается", - сообщил губернатор.

По словам Александра Моора, с начала специальной военной операции в Тюменской области уже открыто двадцать памятников и стел, посвященных участникам СВО, в разных муниципалитетах, теперь такое памятное место появилось и в Тобольске.

"Эту работу обязательно будем продолжать", - подчеркнул Моор.

Отметим, что ранее упоровцы направили очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО.



В зону проведения спецоперации отправлен автомобиль ГАЗ‑69А, восстановленный ветеранами боевых действий Упоровского округа. Автомобиль, груженый посылками для бойцов, войдет в состав гуманитарного конвоя, следующего из Тюмени в воинскую часть, где служит земляк - боец с позывным "КИМА"