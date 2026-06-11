В Екатеринбурге с детсада взыскали 200 тысяч рублей за травму ребенка

В Екатеринбурге суд взыскал с детского сада 200 тысяч рублей за травму воспитанника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в сентябре 2025 года в детсаду №32 уральской столицы. Во время прогулки 5-летний ребенок самостоятельно перелез через ограждение между верандами двух участков, но вернуться тем же путем не смог. Другой воспитанник потянул его за свободную руку, из-за чего тот упал и получил травму.

Последствия оказались серьезными: травма потребовала амбулаторного лечения и последующей реабилитации. Кроме физических страданий, ребенок испытал и значительный эмоциональный стресс. Детскому саду был заявлен иск о компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей.

В итоге Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования частично. С детского сада №32 в пользу ребенка в лице его законного представителя взыскано 200 тысяч рублей.