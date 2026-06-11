Савватеев раскритиковал предложение отработки всех выпускников-бюджетников

Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев раскритиковала предложение помощника президента РФ Владимира Мединского, который считает, что все выпускники вузов, которые учились на бюджете, должны отработать какое-то время в госсекторе, так как учились за государственный счет.

Савватеев видит в этом ряд рисков. Он опасается роста эмиграции выпускников. "Понимая, что российская система образования накладывает кабальные обязательства, они могут начать массово выбирать обучение за рубежом". Этому будут способствовать и низкие зарплаты, которые надо повышать, а не просто вводить обязательства по отработке после вуза. Это воспринимается людьми негативно.

Также еще больше обострится проблема кадров. В вузах могут остаться или идейные патриоты, которых очень мало, или те, кто явно не потянут обучение за границей.

"Система рискует превратиться в "страну целевиков", где искренняя мотивация к знаниям, учебе и профессиональному росту в основном будет заменена контрактным обязательством "отучиться" и "отработать", - считает ученый.

Другие эксперты ранее высказывали сомнения в том, что эта административная мера поможет решить проблему нехватки кадров.

Мединский полагает, что система высшего образования в России "зависла между социализмом и капитализмом". Стране нужна "планово-капиталистическая модель".