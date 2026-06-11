В Кремле заявили, что больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход на больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "не должен быть поводом для теорий заговора".
"Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного", - цитирует ТАСС Пескова.
"Я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье", - добавил представитель Кремля.
Отметим, Набиуллина - впервые за многие годы - отсутствовала на ПМЭФ. Она должна была выступить на макросессии в первый день форума. Также глава Центробанка пропустила ряд других важных мероприятий. 8 июня в пресс-службе ЦБ сообщили, что на текущий момент председатель все еще остается на больничном.