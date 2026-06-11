На "Госуслугах" запустили сервис для оформления пропусков в заповедники

На портале "Госуслуги" заработал сервис "Посещение особо охраняемых природных территорий". Теперь путешественники могут быстро оформить электронное разрешение на визит в заповедники и заказники, зарегистрировать въезд личного авто и купить льготные билеты. Проект запустили в рамках программы "Государство для людей", и сейчас в системе доступны 36 федеральных объектов, включая Алтайский заповедник и парк "Кивач". До конца года власти расширят список до 60 территорий, пишут "Известия".

Для удобства маршруты разделили на категории: "Пульс природы" для активного отдыха и "Мир тишины" для спокойных прогулок. Найти подходящее место помогает интерактивная карта с фильтрами по регионам. Также сервис содержит правила поведения в зонах, где обитают редкие виды животных.

В правительстве отметили, что новый формат объединяет несколько услуг в одну, что избавляет туристов от лишней бумажной волокиты и заметно экономит время на подготовку к поездке.

Сообщалось, что Россия и Танзания готовятся подписать меморандум о сотрудничестве в туризме, который планируют утвердить уже в июне на форуме "Путешествуй!". Глава Минэкономразвития Максим Решетников также сообщил, что страны ведут активные переговоры о запуске прямого авиасообщения.