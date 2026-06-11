11 Июня 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: ТН-Сибирь

В "Транснефть – Сибири" определен лучший расчет добровольной пожарной дружины

В компании "Транснефть – Сибирь" завершился конкурс на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины". Состязания по пожарно-прикладному спорту проходили в поселке Боровский Тюменского района, сообщили в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Ежегодные соревнования проводятся с целью совершенствования навыков членов добровольной пожарной дружины (ДПД) при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержания слаженности и эффективности их действий.

На протяжении трех дней 60 представителей ДПД в составе 10 команд из всех филиалов компании соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также показывали теоретические знания.

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины "Транснефть – Сибири" стала команда Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН). На втором месте – команда Уренгойского УМН, на третьем – спортсмены из Ноябрьского УМН.

Традиционно по итогам соревнования были также названы лучшие участники ДПД в индивидуальном зачете. В номинации "Лучший тушила" признан Сергей Секисов из команды Тюменского ремонтно-механического завода, звание "Лучший водитель пожарного автомобиля" присвоено работнику Урайского УМН Александру Нестерову, "Лучший тренер" – Эдуард Фролов из Урайского УМН. Лучший результат в личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы препятствий показал Роман Юдин из Урайского УМН.

Конкурс на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины"(2026)|Фото: ТН-Сибирь

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Значимость проведения подобных состязаний отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Теряев, который был приглашен на открытие соревнований. Он отметил высокий уровень подготовки добровольных пожарных дружин предприятия. Это показывают результаты соревнований, которые проводятся на постоянной основе.

"Объекты топливно-энергического комплекса России являются стратегически важными производственными площадками, и наша общая задача обеспечивать пожарную безопасность не только производства, но и работников, с чем компания "Транснефть – Сибирь" на своем уровне отлично справляется", – подчеркнул он.

Всего в добровольных пожарных дружинах АО "Транснефть – Сибирь" состоят более 1000 сотрудников. Они проходят обучение, регулярно участвуют в тренировках и готовы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных спасателей. Соревнования по пожарно-прикладному спорту – не только проверка знаний и навыков, но и укрепление командного духа.

"Шестьдесят участников показали не только хорошую теоретическую базу, но и слаженность в практической работе. Сильнейшие будут представлять наше Общество в финале состязаний, которые пройдут в Самаре. Желаю вам воли к победе!", – поздравил участников с завершением соревнований главный инженер АО "Транснефть – Сибирь" Максим Кононов.

Теги: Транснефть – Сибирь, добровольная пожарная дружина


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