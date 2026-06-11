Песков: История с Roblox показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ при соблюдении законов

Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов", - цитирует его ТАСС.

10 июня в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа "реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей". В связи с этим игровой онлайн-сервис снова стал доступен в России.

Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года по решению Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что причинами блокировки стали распространение на платформе материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, ЛГБТ*-тематики, а также наличие контента, который, по мнению регулятора, негативно влиял на духовно-нравственное развитие детей. Кроме того, Роскомнадзор указал на случаи сексуальных домогательств к детям, вымогательства интимных фотографий и склонения к противоправным действиям в чатах игры.

*международное движение ЛГБТ запрещено в России Верховным судом, признано им же экстремистской организацией