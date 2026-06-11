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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учительница недоумевает, чем занимается Российская академия образования

Учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова обратила внимание на то, что в стране есть Российская академия образования (РАО, бывшая Академия педагогических наук), которая ведет "исследования и разработку научных основ образования". Однако по факту все изменения внедряют люди, которые не имеют отношения к образованию, а сама РАО занимается неизвестно чем.
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Так, на сайте РАО есть отчет за 2024 года в виде презентации, но там нет ни одного научного исследования, которое бы изучало ту или иную методику. Все публикации общего характера. Это тем более странно, что в последние годы и десятилетия образование претерпевает сильные изменения под влиянием информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, которые вызывают резкую критику. А РАО до этого фактически нет дела.

"Покажите хоть одно исследование, которое повлияло на конкретное решение в образовательной политике — на содержание программы, на методику преподавания, на структуру учебника", — пишет Назирова.

Она отмечает, что среди достижений РАО за последние годы числятся конкурс детского рисунка "Россия будущего" и конгрессы молодых ученых. А вот исследований о том, как учатся дети, какие у них трудности, что им мешает усваивать материал, какие педагогические методы дают результат, — ничего этого нет. При таком подходе к образованию будущее России весьма туманно, заключает педагог.

Теги: образование, дети


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