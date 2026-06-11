Как повысить финансовую грамотность - советы банкира

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости поделился советами для повышения финансовой грамотности: найти финансового ментора и следить за материалами банков, которые они выкладывают в своих приложениях или сайтах.

"Первая рекомендация - это читать первоисточники, то есть информацию от банков и органов власти. Я сам в "ВТБ Онлайн" регулярно читаю обзоры новейших мошеннических схем, чтобы им не поддаваться. Эта тема беспокоит подавляющее большинство людей. Плюс там же информация о новых продуктах, скидках, кешбэках. В приложении "ВТБ Мои Инвестиции" есть обзоры инвестстратегий на квартал, макроаналитика, торговые идеи - это материалы от команды квалифицированных аналитиков, а не самоучек", - сказал он.

Также Пьянов отметил, что банки инвестируют время и деньги в качественный контент для повышения инвестиционной и экономической грамотности.

"Второе - это найти себе ментора, который проведет по сложным финансовым закоулкам. Ментор и коммуникация банка - этого вполне достаточно", - считает Пьянов.

Главное - не думать, что финансовая грамотность имеет границы, это расширяющаяся область, где все время появляются новые вводные, добавил первый зампред ВТБ.

"У меня есть возможность сравнить, как обычные простые люди в разных странах относятся к своим деньгам. Ключевое отличие россиян, например, от немцев - это очень высокая терпимость к "неэффективному" в глазах европейцев размещению средств", - пояснил Пьянов.

"Для нас абсолютно нормально получить зарплату и оставить ее на текущем счету на сутки, а то и больше. Я знаю клиентов, которым психологически комфортно ощутить состояние текущего или карточного счета. А ведь в период высоких ставок гораздо эффективнее неиспользуемые средства сразу переводить на накопительный счет или на депозит. И эта терпимость к неоптимальному использованию средств у нас очень высока", - подытожил он.