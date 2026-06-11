Екатеринбурге набрал нужное количество голосов для благоустройства парка по ФКГС

Екатеринбург смог набрать необходимое количество голосов для участия в программе "Формирование комфортной городской среды". Благодаря этому, город получит федеральные средства на благоустройство одной из территорий, выбранной горожанами, в 2027 году.

Согласно данным на сайте Госуслуг, где до 12 июня проходит голосование, удалось собрать свыше 293 тыс. голосов при 289 тыс. необходимых.

На сегодняшний день абсолютным лидером является Набережная реки Исети от ул. Декабристов до ул. Белинского, за которую проголосовало 80 тыс. 557 человек. На втором месте Основинский парк - 41 тыс. 651 голос. Тройку лидеров закрывает парк "Семь ключей" - 30 тыс. 697 голосов.

Хорошие результаты показали бульвар по ул. Культуры, собравший 23 тыс. 539 голосов, вторая очередь Преображенского парка - 19 тыс. 890, сквер у департамента (Площадь Театральная от ул. Антона Валека до ул. Челюскинцев) - 19 тыс. 671, а также сквер по ул. Амундсена - 18 тыс. 385.