После лишения Ордена Белого Орла Зеленский попадет в одну компанию с предателем Мазепой

Если Зеленского лишат высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла, он повторит путь гетмана-предателя Ивана Мазепы, заявил сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев.

Орден был учрежден в 1705 году. И Мазепа был первым, которого им наградили. Польский король дал ему орден за то, что Мазепа поддерживал в Северной войне Польшу.

"А потом, когда Мазепа заключит соглашение со Швецией и поддержит другого претендента на польский престол, Станислава Лещинского, у Мазепы этот орден заберут. И сейчас хотят забрать у Зеленского", – рассказал украинский историк.

Сейчас в Польше поднят вопрос о том, чтобы лишить ордена Зеленского, который поддержал торжественное перезахоронение бандеровских главарей. В Польше это вызвало большое возмущение. Президент Польши Кароль Навроцкий поддержал это решение.

Берендеев считает, что прославление бандеровщины - лишь предлог. На Украине уже давно есть вооруженные подразделения, названные в честь пособников нацистов, просто сейчас Варшава использовала это как повод, чтобы не пускать Украину в ЕС.

Интересно, что в 1923 году Ордена Белого Орла получил фашистский лидер Италии Бенито Муссолини. И его награды не лишили. Только на прошлой неделе глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с такой инициативой. Он также предлагает лишить награды российскую императрицу Екатерину II, при которой были разделы Польши.



