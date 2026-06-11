За бандеровщину? Польша закрывает важный КПП для украинцев

С 15 июня Польша закрывает один из самых популярных и загруженных пунктов пропуска "Шегини — Медыка" для автобусов с Украины.

По официальной информации, причина в ремонте, который продлится до ноября 2027 года. Он совпал по времени с новым витком напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой, которая возмущена начавшимся торжественным перезахоронением на Украине бандеровских главарей. К слову, пропуск автобусов, следующих из Польши на Украину, сохранится в прежнем режиме.

Так как пассажиропоток с Украины в Польшу традиционно высокий, украинским перевозчикам придется перестраивать маршруты через другие пункты пропуска, которые и так перегружены. Это, скорее всего, вызовет большие простои на границе и приведет к повышению цен на билеты и росту спекуляции на торговле местами в очереди и т.п.

После начала торжественного перезахоронения бандеровских главарей на Украине в Польше поднялась волна возмущения. Политики наперебой требуют занять более жесткую позицию по отношению к киевскому режиму. А премьер Дональд Туск пригрозил Киеву, что если там не будет учитывать национальные чувства поляков, то Варшава перейдет к "жесткому бизнесу". В Польше очень усилились антиукраинские настроения.

Политолог Антон Кудрявцев считает, что это "сознательная сегрегация потоков". Польша четко дает понять, что транзит дешевой рабочей с Украины ей больше не интересен