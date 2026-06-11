Россия сменила поставщиков рыбы из-за ограничений для Армении

Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы заместить продукцию из Армении. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее ведомство запретило ввоз живой рыбы почти всем армянским компаниям, кроме двух организаций.

Руководитель службы пояснил, что специалисты заранее предвидели необходимость таких мер. Для этого ведомство открывало поставки из альтернативных регионов. Например, теперь вместо армянской форели на российский рынок поступает рыба из Ирана и Турции. Данкверт подчеркнул, что большое количество партнеров облегчает работу ведомства. Когда страна не зависит от одного продавца, риск дефицита исчезает, так как у покупателей появляется огромный выбор.

ПМЭФ проходил в начале июня под лозунгом прагматичного диалога ради стабильного будущего. Советник президента Антон Кобяков подвел итоги масштабного события: в нем участвовали представители 142 стран. Делегаты заключили более тысячи соглашений, а общая сумма инвестиций достигла 6 триллионов 642 млрд рублей. Это подтверждает высокий интерес международного бизнеса к новым экономическим проектам.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Армении более 50 млн евро в качестве срочной финансовой помощи из-за российских ограничений на ввоз армянских товаров.