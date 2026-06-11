БПЛА попал в многоэтажный дом в Краснодаре, пострадали два человека

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, произошел пожар. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На месте работают оперативные и специальные службы, добавил он в своем Telegram-канале.

Также, по словам губернатора, этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Повреждены несколько частных домовладений. Пострадал один человек.

Кондратьев отметил, что по всей территории региона объявлена беспилотная опасность.

Оперштаб Кубани сообщил, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ. Пожар уже потушен, пострадавших нет.

Всего в течение ночи над территорией России перехвачены и уничтожены 330 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Дроны сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.