Польша заблокировала 6,6 млрд евро для Украины

Польша заблокировала предложение ЕС о передаче Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Варшава настаивает на получении своей доли в 500 млн евро за поставленное вооружение.

Как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, Варшава категорически против передачи этих денег Киеву. Они принадлежат странам ЕС, а Брюссель изменил правила. Словакия тоже разделяет позицию Польши. Они первыми начали поставлять оружие и теперь не хотят соглашаться на сокращение выплат.

На днях новые власти Венгрии разблокировали оставшиеся в Европейском фонде мира 6,6 млрд евро. Их судьба пока не определена. В ЕС рассматривают два варианта: компенсации странам, которые поставили Украине больше всего оружия, и распределение средств между компенсациями и новыми поставками Киеву. Передать Украине всю сумму согласна Германия.

После начала торжественного перезахоронения бандеровских главарей на Украине в Польше поднялась волна возмущения. Политики наперебой требуют занять более жесткую позицию по отношению к киевскому режиму. А премьер Дональд Туск пригрозил Киеву, что если там не будет учитывать национальные чувства поляков, то Варшава перейдет к "жесткому бизнесу".

Лидер польской правой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что на Украине стало доминировать презрение к полякам, о которых уже можно вытирать ноги, не опасаясь никакой ответной реакции.