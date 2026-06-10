Выпускники сообщили о простом ЕГЭ по профильной математике

ЕГЭ по профильной математике в этом году был достаточно простым. Об этом сообщили несколько выпускников, которые писали экзамен 8 июня.

В прошлом году сообщалось о том, что задания были довольно сложными. Эксперты высказывали мнения, что власти нарочно усложнили задания. В этом году ожидалось, наоборот, упрощение заданий, которые чередуются по сложности год от года. Судя по отзывам одиннадцатиклассников, так и произошло.

Как сообщили изданию "Пять углов" несколько выпускников, они сами не ожидали таких простых заданий и уверены в том, что получат намного больше баллов, чем рассчитывали. Один из них подчеркнул, что тестовую часть можно отработать за месяц, а она дает целых 70 баллов.

При этом снова есть нарекания к организаторам. Так, в Санкт-Петербурге выпускница посетовала на то, что экзамен писали 4 часа в душном кабинете, а на две просьбы открыть окно сказали, что не положено, так как бланки улетят. В условиях жары и духоты думать трудно, отметила девушка. Также в туалетах не было воды, нельзя было даже умыться.