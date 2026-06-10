Из-за охлаждения экономики российские компании сокращают штат вопреки дефициту кадров

Российский рынок труда столкнулся с парадоксом: при рекордно низкой безработице каждая четвертая компания планирует сокращения.

Согласно результатам опроса Российско-германской внешнеторговой палаты, 23% компаний планируют сокращение персонала во второй половине 2026-го. Большинство из них намерены урезать штат примерно на 10%, сообщают "Известия".

Оптимизацию штата проводят не только малые фирмы, но и гиганты вроде "Сбера", "Газпрома" и РЖД, а также госсектор. Руководители объясняют это замедлением экономики, дорогими кредитами и ростом фискальной нагрузки. В то же время промышленность, стройка и логистика по-прежнему остро нуждаются в людях.

Напомним, что Центробанк по-прежнему не видит признаков переохлаждения экономики. На прошедшем недавно ПМЭФ зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что безработица в стране находится на исторических минимумах, инфляция — чуть выше целевого уровня, а реальные доходы граждан продолжают расти.