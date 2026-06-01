Проблему с топливом в Крыму пытаются решить власти на всех уровнях - Кремль

Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко в повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Крыму и Севастополе с наступлением высокого сезона вновь возник дефицит автомобильного топлива. Уже несколько дней на полуострове топливо отпускается по талонам и не более 20 литров на автомобиль, заправка в канистры запрещена.

АИ-95 на заправках сетей "Атан" и "ТЭС" продается только по талонам, в первую очередь – для коммунальной и социальной техники, пишет "Комсомольская правда". В Ялте некоторые водители заправляются за наличные высокооктановыми бензинами, правда, стоят они на 10-12 рублей дороже.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с топливом нормализуется в течение месяца.