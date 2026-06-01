Запереть Россию на Балтике? НАТО строит город-крепость в Балтийском море

НАТО укрепляет шведский остров Готланд в Балтийском море, создавая из него крепость, пишет Politico.

Остров находится в самом центре моря всего в 300 километрах от Калининграда. По мере роста опасений насчет надежности защиты США Швеция и ее союзники по НАТО стремятся вновь превратить Готланд в военный оплот. На прошлой неделе Швеция завершила свои первые координируемые НАТО учения на острове. Около 18 тыс. военнослужащих из 13 стран прошли там подготовку под предлогом якобы готовящегося "нападения России".

"Если вы контролируете Готланд, вы можете контролировать многое в Балтийском море", - сказал заместитель директора Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Остров получил название "Непотопляемый авианосец" за его важнейшую роль стартовой площадки для воздушных операций по всему региону: взлетающие оттуда истребители могут достичь любой точки Прибалтики всего за несколько минут. Более того, НАТО может, используя Готланд, вообще закрыть для России выход из Балтийского моря.

Альянсу следует рассмотреть возможность размещения на Готланде постоянных систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия для сдерживания России, заявили два дипломата НАТО.

Готланд является самым большим островом в Балтийском море, его площадь 3 тыс. квадратных километров, на нем проживают более 50 тыс. человек.