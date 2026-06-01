01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Оживший мертвец: полиция раскрыла убийство спустя три десятилетия

Криминалисты поставили точку в расследовании жестокой расправы, которая произошла еще в 1994 году. Тогда группа людей, среди которых был и главный подозреваемый, до смерти избила бывшего мужа его возлюбленной. В те годы милиция не смогла раскрыть дело по горячим следам, так как экспертам не хватило улик. Спустя десятилетия специалисты МВД вернулись к старым материалам. С помощью современных технологий ДНК-анализа они заново изучили следы и доказали причастность мужчины к этому преступлению. Об успехе операции рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сразу после совершения убийства злоумышленник разорвал все связи с близкими, уехал в другой регион и начал жизнь с чистого листа. Мужчина успешно обманывал правоохранительные органы более тридцати лет. Он представлялся соседям вымышленным именем, вел себя крайне тихо и старался не совершать даже мелких нарушений, чтобы не попасть в поле зрения местной полиции. Более того, по заявлению матери суд официально признал фигуранта умершим, что позволило ему на десять лет буквально исчезнуть из всех государственных баз.

Многолетний обман закончился внезапным визитом оперативников и бойцов Росгвардии. Эксперты вычислили текущее местонахождение "воскресшего" беглеца и провели задержание. На допросе следователи предъявили мужчине неопровержимые доказательства его вины в преступлении прошлых лет. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Полиция завершает подготовку уголовного дела, чтобы в ближайшее время передать его в суд для вынесения приговора.

Ранее в Малоярославце Калужской области полиция задержала 49-летнего рецидивиста, который весной этого года во время домашней ссоры до смерти избил 52-летнего знакомого, а затем расчленил тело, упаковал останки в чемодан с пакетами и выбросил в реку Лужа.

Теги: убийство, происшествие, полиция


