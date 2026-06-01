Екатеринбургский зоопарк бесплатно пропустит гостей до 18 лет и многодетные семьи

Сегодня в День защиты детей зоопарк Екатеринбурга делает бесплатный вход для лиц до 18 лет, студентов очной формы обучения и многодетных семей (мама, папа и дети). Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Сегодня Екатеринбургский зоопарк отмечает День защиты детей и с размахом открывает летний сезон. Это прекрасная возможность провести день на свежем воздухе и познакомиться с миром живой природы", - говорится в сообщении.

В честь открытия летнего сезона возобновляется работа любимых многими площадок, среди которых "Парк бабочек" и "Детский зоопарк".

В 14.00 гостей ждет показательное кормление белых медведей, а в 14.30 экскурсия "По зоопарку мы идем", которая стартует от комплекса вольеров "Белые медведи".