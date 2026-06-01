Школьники тупеют из-за ИИ - академик РАН

Широкое применение школьниками искусственного интеллекта (ИИ) ведет к деградации навыков самостоятельного мышления. Об этом говорит председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

По его мнению, это уже не гипотетическая угроза, а реальность. Большинство школьников ищут ответы у нейросетей, их мышление не работает и не развивается. Сама система образования их к этому подталкивает. А в итоге школьник отучается думать.

Задача образования - это как раз формирование независимого мышления, а не усвоение знаний, подчеркнул академик РАН. Но школьники уже так доверяют ИИ, что скоро поверят, если тот им выдаст, что дважды два равно пять

"Вот это страшная вещь", - сказал Лекторский.

Большинство учителей уже отмечают, что ИИ ухудшает качество учебы и снижает уровень знаний школьников. Притом что оценки стали выше. Но школьники просто сдают готовые списанные работы, даже не понимая, о чем они. Они занимаются имитацией учебы, которую все больше воспринимают как "копипаст".