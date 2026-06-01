Власти утвердили единые требования к качеству товаров для новорожденных

Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, который подготовили эксперты "Роскачества". Новые правила вступят в силу 1 ноября 2026 года и проработают три года. Теперь власти в регионах получат четкую инструкцию, какие вещи действительно пригодятся ребенку в первый год жизни, а какие окажутся бесполезными, пишут "Известия".

Глава "Роскачества" Максим Протасов пояснил, что специалисты составили этот список на основе опросов родителей и мнения врачей. Стандарт ставит на первое место безопасность и высокое качество товаров. Из наборов уберут ненужные сувениры и добавят продукцию именно российских заводов. Такой подход поможет отечественным производителям развивать бизнес и упростит государству процесс закупки товаров через официальные тендеры.

В примерный перечень вещей эксперты включили детскую одежду: ползунки, распашонки, чепчики и пинетки. Также в комплект войдут пеленки, простыни, одеяла и наматрасники. Кроме постельных принадлежностей, родители найдут в наборе средства для купания, детскую посуду, игрушки, медицинские изделия и светоотражающие элементы. Вместе с вещами мамы и папы получат полезные брошюры о грудном вскармливании, календарь прививок и памятки о том, какую финансовую помощь можно получить от государства.

Ранее депутат Татьяна Буцкая выступила с инициативой разрешить съемку младенцев только тем фотографам и студиям, которые прошли официальную проверку навыков. Политик пояснила, что нынешние рекомендательные правила нужно сделать обязательными, так как работа с маленькими детьми требует строгого соблюдения безопасности и гигиены.