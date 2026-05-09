В Челябинске отменили проведение праздничного салюта в честь Дня Победы

В Челябинске отменили проведение праздничного салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщает мэрия города.



Решение связано с ухудшением погодных условий: шквалистым ветром до 25 м/с, ожидаемыми грозами, градом и ливнями. По правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 м/с.



"Сегодня в Челябинске с соблюдением мер безопасности прошли десятки праздничных мероприятий, которые посетили тысячи гостей. Мы достойно встретили 81-ю годовщину Великой Победы. Уверены, что решение об отмене салюта будет принято жителями с пониманием", - говорится в сообщении городской администрации.

Ранее сообщалось о возможной отмене салюта в Екатеринбурге, но потом появилась информация, что кульминация праздничного вечера все же состоится.

Управление МЧС региона ранее объявило штормовое предупреждение, поскольку от Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Вечером 9 мая, в первой половине ночи 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.