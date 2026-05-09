09 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области из-за сильного ветра

 

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра, действующее в Свердловской области, продлено и на завтра.

По данным регионального главка МЧС, 10 мая ожидается сильный ветер до 20 м/с.

Спасатели рекомендуют находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения; не прятаться от ветра около стен домов; не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Сегодня в регионе действует предупреждение о сильном дожде с мокрым снегом, гололеде, порывах ветра до 23 м/с. 

Сегодня желательно оставаться дома, если выход не вызван крайней необходимостью; отменить туристические походы и работы на улице, особенно на высоте; садоводам и огородникам — проверить ветрозащитные конструкции и воздержаться от работ на участках; автомобилистам — соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров; по возможности отложить дальние поездки, пешеходам — быть внимательными: порывы ветра могут повалить деревья, обрушить рекламные конструкции и элементы фасадов.

Кроме того в Свердловской области действует особый противопожарный режим — использование открытого огня строго запрещено.

Отметим, что сегодня утром на севере области выпал снег и температура воздуха опустилась до нуля. Поездки в северную часть региона рекомендованы только на зимних шинах.

