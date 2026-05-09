Сергей Кравчук: Хабаровск носит почетное звание Города воинской славы, поэтому на нас особая ответственность за сохранение памяти о подвигах тех, кто защищал наше Отечество

Парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Хабаровске. Его почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, дети военного времени, ветераны силовых структур и ВВО, участники специальной военной операции, их родные и близкие, депутаты Государственной думы РФ, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, депутаты Законодательной думы Хабаровского края, Хабаровской городской думы, представители правительства региона и администрации города. Принимал парад врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Глава Хабаровского края перед началом парада поздравил с годовщиной Великой Победы.

«Величием духа многонациональной страны, консолидацией всех сил и средств, ратным и трудовым подвигом была завоевана Великая Победа. Только единству нашего народа весь мир обязан Победой. Слава народу-победителю, народу-труженику!», – сказал глава региона.

Напомним, Хабаровск носит почетное звание Города воинской славы. Более ста тысяч хабаровчан сражались на фронтах, десятки из них были удостоены высших наград за героизм. Заводы и трудовые коллективы Хабаровска, работая на нужды фронта, внесли огромный вклад в общую Победу. Школы и учреждения города были переоборудованы в госпитали, где спасали жизни раненых бойцов. С хабаровской земли на запад шли эшелоны с оружием и жизненно необходимыми вещами для солдат.

Сегодня в городе проживает 296 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых участники боев, блокадники, бывшие узники концлагерей и труженики тыла.

"Дорогие ветераны! Ваш подвиг навсегда останется в народной памяти. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Низкий вам поклон за вашу Победу!», обратился к победителям мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Во время Парада Победы по главной площади города прошли пешие парадные расчеты. Закрыли Парад ретро-автомобили времен Великой Отечественной войны. После состоялись показательное выступление военнослужащих роты почётного караула Восточного военного округа, выступление Сводный военный оркестр Хабаровского гарнизона, концерт ансамбля песни и пляски ВВО.