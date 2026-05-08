Новость об акции "Свеча памяти и боевые сто грамм" на Урале оказалась фейком

Среди жителей Свердловской области распространяется очередной фейк - о молодежной акции "Свеча памяти и боевые сто грамм". Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал".

"Злоумышленники создали специальный канал в мессенджере, маскирующийся под государственный орган молодежной политики, и рассылают администраторам сообществ афишу якобы патриотической акции. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение, кражу личных данных и очернение памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что уточнить информацию об официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, можно на сайте Департамента молодёжной политики Свердловской области. Уральцев также просят не распространять недостоверную информацию и не переходить по ссылкам для участия в акции.