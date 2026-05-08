Минтранс: Возобновление полетов в аэропортах на юге России планируется сегодня

Возобновление полетов в закрытых аэропортах юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15.00 мск, сообщает Минтранс РФ.

"До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается также, что на текущий момент в продаже имеется достаточное количество мест на поезда в южном направлении.

Ранее в Росавиации сообщили, что 13 аэропортов юга России приостанавливают работу до 12 мая, но эти сроки могут быть пересмотрены в сторону сокращения.

Напомним, утром 8 мая беспилотник попал в здание управления воздушной навигацией в Ростове-на-Дону, из-за этого была приостановлена работа аэропортов в городах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Авиакомпании корректируют свои расписания, переносят или отменяют рейсы. По предварительным данным, в южных аэропортах могут находиться до 14 тыс. пассажиров, ожидающих вылета.