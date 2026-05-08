В честь героев-победителей состоялась торжественная церемония стелы «Город трудовой доблести» в Астрахани

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у стелы «Город трудовой доблести» в Астрахани сегодня состоялось торжественное мероприятие.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил ветеранов, жителей и гостей региона с наступающим праздником, отметив особую роль астраханцев в достижении Великой Победы.

«Это день нашей национальной гордости и благодарности героям-победителям, которые били фашистов на полях сражений и ковали Победу в тылу», — отметил глава региона.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что в годы войны астраханцы совершили трудовой подвиг: круглые сутки стояли у станков, работали в полях, обеспечивали транспортировку нефти и боеприпасов по Каспию и Волге, спасали раненых бойцов в госпиталях и отправляли на фронт эшелоны с продовольствием.

Проводя параллели с современностью, глава региона отметил, что сегодня, спустя десятилетия, всех астраханцев вновь объединяет чувство ответственности за свою великую страну. С первых дней специальной военной операции жители области собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь, поддерживают бойцов и их семьи, работают ради скорейшей Победы и будущего России.

Особое значение в этот день приобретает символика места проведения церемонии. Ровно год назад у стелы был открыт памятник в честь присвоения Астрахани почетного звания «Город трудовой доблести». В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу.