Председатель ЗСК провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов

08 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.Во встрече также принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин.

Темой обсуждения были вопросы реализации реализации государственной социальной политики на Кубани, в том числе касающиеся поддержки многодетных семей.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко рассказал о том, что в крае действуют все установленные федеральным и краевым законодательством меры поддержки многодетных семей, всего в соответствии с региональным профильным законом предоставляется 13 различных видов помощи.

«Наша встреча проходит в преддверии сессии Законодательного Собрания края, на которой мы будем рассматривать инициативу Губернатора по приведению в соответствие с федеральным законодательством краевого закона, направленного на поддержку многодетных семей. Этот вопрос в центре внимания, он касается огромного числа людей, поскольку край третий по численности и по количеству многодетных семей. Поэтому мы, как никто, заинтересованы в расширении мер социальной поддержки этой категории граждан», – сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель профильного комитета Госдумы отметил, что дополнительные меры поддержки многодетных семей были инициированы Президентом страны.

«По поручению Президента уточняются критерии нуждаемости, для того, чтобы многодетные семьи, кому было отказано в выплате детского пособия либо оно было не продлено из-за незначительного превышения среднедушевого дохода семьи, смогли его получить. Если превышение не более чем на 10 процентов, то еще на год продлевается выплата в размере половины прожиточного минимума», – сказал Ярослав Нилов.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы законодательного регулирования в сфере трудовых отношений. В частности о передаче ряда дополнительных полномочий Социальному фонду России, если такое решение принимает регион.

Завершая встречу, участники подтвердили готовность и в дальнейшем оперативно взаимодействовать по всем направлениям совместной работы. 

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, многодетные семьи, трудовые отношения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети