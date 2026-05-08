Председатель ЗСК провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.Во встрече также принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин.

Темой обсуждения были вопросы реализации реализации государственной социальной политики на Кубани, в том числе касающиеся поддержки многодетных семей.

Юрий Бурлачко рассказал о том, что в крае действуют все установленные федеральным и краевым законодательством меры поддержки многодетных семей, всего в соответствии с региональным профильным законом предоставляется 13 различных видов помощи.

«Наша встреча проходит в преддверии сессии Законодательного Собрания края, на которой мы будем рассматривать инициативу Губернатора по приведению в соответствие с федеральным законодательством краевого закона, направленного на поддержку многодетных семей. Этот вопрос в центре внимания, он касается огромного числа людей, поскольку край третий по численности и по количеству многодетных семей. Поэтому мы, как никто, заинтересованы в расширении мер социальной поддержки этой категории граждан», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель профильного комитета Госдумы отметил, что дополнительные меры поддержки многодетных семей были инициированы Президентом страны.

«По поручению Президента уточняются критерии нуждаемости, для того, чтобы многодетные семьи, кому было отказано в выплате детского пособия либо оно было не продлено из-за незначительного превышения среднедушевого дохода семьи, смогли его получить. Если превышение не более чем на 10 процентов, то еще на год продлевается выплата в размере половины прожиточного минимума», – сказал Ярослав Нилов.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы законодательного регулирования в сфере трудовых отношений. В частности о передаче ряда дополнительных полномочий Социальному фонду России, если такое решение принимает регион.

Завершая встречу, участники подтвердили готовность и в дальнейшем оперативно взаимодействовать по всем направлениям совместной работы.