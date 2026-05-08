Первые опрессовки в Екатеринбурге начнутся 18 мая

Уже в мае в Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба мэрии, опрессовки пройдут через неделю после отключения отопления - с 18 по 21 мая.

Традиционно, испытания теплосетей будут проходить по ночам с 23.00 до 06.00 и без отключения горячей воды. Владельцев зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей настоятельно просят отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс.

В случае утечки горячей воды необходимо обращаться по телефонам:

диспетчерская служба АО "ЕТК": 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

"Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба": 222-30-05.

Опрессовки позволяют энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период.

Напомним, что отопление в уральской столице будет отключено уже на следующей неделе - 12 мая. Социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь.