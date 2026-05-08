На западе Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

В городе Зинциг на западе Германии несколько человек были взяты неизвестными в заложники в отделении банка Volksbank.

ЧП произошло в центре города в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

"В настоящее время внутри банка находятся несколько преступников и заложников", - говорится в заявлении полиции. Известно, что среди захваченных людей есть водитель инкассаторской машины.

Силовики оцепили обширную часть города вокруг отделения банка, над ним кружат вертолеты.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что около девяти часов утра к офису банка подъехала инкассаторская машина, когда водитель ее вышел из автомобиля к нему подошел вооруженный человек и завел внутрь отделения.