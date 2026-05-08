Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 42 человек

Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах 5 мая выросло до 42 человек.

Как сообщил Минздрав Чувашской Республики, семь жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия - все они получают помощь амбулаторно. В больницах остаются 10 пострадавших, двое из них - в тяжелом состоянии.

В ночь на 5 мая в Чувашии был объявлен режим ракетной опасности. Затем ВСУ атаковали беспилотниками Чебоксары и Чебоксарский округ. Два человека погибли. Повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. В республике введен режим ЧС регионального характера.