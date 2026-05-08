13 аэропортов юга России приостанавливают работу до 12 мая

13 аэропортов юга России приостанавливают работу до 12 мая, но эти сроки могут быть пересмотрены в сторону сокращения, сообщили в Росавиации.

"Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением", - говорится в сообщении Росавиации.

Беспилотник попал в здание управления воздушной навигацией в Ростове-на-Дону, из-за этого была приостановлена работа аэропортов в городах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Авиакомпании корректируют свои расписания, переносят или отменяют рейсы. По предварительным данным, в южных аэропортах могут находиться до 14 тыс. пассажиров, ожидающих вылета. Минтранс пытается договориться с РЖД и автобусными предприятиями о вывозе пассажиров наземным транспортом.