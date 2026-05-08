ВЦИОМ и ФОМ не опубликовали традиционные политические рейтинги за минувшую неделю

Основные социологические службы России – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) отказались от публикации традиционных еженедельных политических рейтингов.

"В связи с многочисленными вопросами подписчиков сообщаем, что следующий выпуск политических рейтингов АЦ ВЦИОМ выйдет в ближайшую пятницу, 15 мая, после двухнедельных каникул. Каникулы связаны с майскими праздниками и подготовкой к начинающемуся предвыборному сезону, требующему специфических методов социологического измерения и наблюдения", - объяснили ситуацию во ВЦИОМе.

"Результаты еженедельного опроса ФОМ будут опубликованы 15 мая 2026 г. 8 мая публикации не будет в связи с праздниками", - говорится в сообщении "Общественного мнения".